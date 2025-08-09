Били по центру города: что известно о дроновой атаке РФ по Балаклее (фото)

В ночь на субботу, 9 августа, российская армия дронами атаковала Балаклею. Есть разрушения в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.

По состоянию на 06:20 известно о попадании в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Кроме этого есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.

На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар.

"Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого преступления", - пишет Карабанов.

Ночная атака РФ

Этой ночью российская армия атаковала Украину ударными дронами с нескольких направлений. Сейчас уже известно под атакой оказался город Чугуев, Харьковской области.

По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждениях многоквартирного дома.

Также сообщалось об ударе по Балаклейской общине. Там дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.

Одно из попаданий пришлось на частное домовладение, другое - на нежилое здание.