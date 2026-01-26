Били та змушували тягти колоди: на Прикарпатті розслідують жорстоке поводження з кіньми

В Івано-Франківській області під час фестивалю "Коні Бойківщини" коней змушували тягнути важкі колоди та били палицями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зоозахисну організацію UAnimals та поліцію Івано-Франківської області .

Інцидент стався 24-25 січня у селі Пороги. За словами волонтерів, під час кінних змагань тварин перед натовпом примушували тягнути важку деревину, а людей поруч із кіньми було видно з палицями та батогами.

"Ми шоковані та обурені - не віриться, що така жорстокість досі є в сучасному світі. У побоях немає нічого веселого. Це не розважальне видовище, це жорстокість і знущання", - заявили в UAnimals.

Зоозахисники також стверджували, що після звернень до правоохоронців ті спершу "не побачили в побиттях жорстокого поводження". Водночас у поліції Івано-Франківської області повідомили, що розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці зазначили, що виявили відео з фестивалю в соціальних мережах, на якому зафіксовано змагання коней-ваговозів. На кадрах видно, як тварини на швидкість тягнуть важкі колоди, а поруч люди розмахують батогом і б’ють ним по землі.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Наразі встановлюються всі обставини події", - повідомили в поліції.

У правоохоронних органах додали, що до них також надійшли офіційні звернення від представників зоозахисних організацій. Досудове розслідування триває.