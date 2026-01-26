Били та змушували тягти колоди: на Прикарпатті розслідують жорстоке поводження з кіньми
В Івано-Франківській області під час фестивалю "Коні Бойківщини" коней змушували тягнути важкі колоди та били палицями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого жорстокого поводження з тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зоозахисну організацію UAnimals та поліцію Івано-Франківської області.
Інцидент стався 24-25 січня у селі Пороги. За словами волонтерів, під час кінних змагань тварин перед натовпом примушували тягнути важку деревину, а людей поруч із кіньми було видно з палицями та батогами.
"Ми шоковані та обурені - не віриться, що така жорстокість досі є в сучасному світі. У побоях немає нічого веселого. Це не розважальне видовище, це жорстокість і знущання", - заявили в UAnimals.
Зоозахисники також стверджували, що після звернень до правоохоронців ті спершу "не побачили в побиттях жорстокого поводження". Водночас у поліції Івано-Франківської області повідомили, що розпочали досудове розслідування.
Правоохоронці зазначили, що виявили відео з фестивалю в соціальних мережах, на якому зафіксовано змагання коней-ваговозів. На кадрах видно, як тварини на швидкість тягнуть важкі колоди, а поруч люди розмахують батогом і б’ють ним по землі.
"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Наразі встановлюються всі обставини події", - повідомили в поліції.
У правоохоронних органах додали, що до них також надійшли офіційні звернення від представників зоозахисних організацій. Досудове розслідування триває.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який наближає українське законодавство про захист тварин до європейських стандартів. Документ передбачає заборону жорстокого поводження, діяльності догхантерів, залишення тварин напризволяще, обмежує розведення і продаж тварин, а також посилює вимоги до умов їх утримання та ролі місцевої влади у захисті тварин.
Також ми розповідали, що українське законодавство забороняє використовувати тварин у розвагах і роботах із надмірними фізичними навантаженнями, такі дії можуть вважатися жорстоким поводженням.