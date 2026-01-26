ua en ru
Били и заставляли тянуть бревна: на Прикарпатье расследуют жестокое обращение с лошадьми

Понедельник 26 января 2026 11:43
UA EN RU
Били и заставляли тянуть бревна: на Прикарпатье расследуют жестокое обращение с лошадьми Фото: На Прикарпатье зафиксировали жестокое обращение с лошадьми (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ивано-Франковской области во время фестиваля "Кони Бойковщины" лошадей заставляли тянуть тяжелые бревна и били палками. Полиция открыла уголовное производство по факту возможного жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зоозащитную организацию UAnimals и полицию Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 24-25 января в селе Пороги. По словам волонтеров, во время конных соревнований животных перед толпой заставляли тянуть тяжелую древесину, а людей рядом с лошадьми было видно с палками и кнутами.

"Мы шокированы и возмущены - не верится, что такая жестокость до сих пор есть в современном мире. В побоях нет ничего веселого. Это не развлекательное зрелище, это жестокость и издевательство", - заявили в UAnimals.

Зоозащитники также утверждали, что после обращений к правоохранителям те сначала "не увидели в избиениях жестокого обращения". В то же время в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что начали досудебное расследование.

Правоохранители отметили, что обнаружили видео с фестиваля в социальных сетях, на котором зафиксированы соревнования лошадей-тяжеловозов. На кадрах видно, как животные на скорость тянут тяжелые бревна, а рядом люди размахивают кнутом и бьют им по земле.

"По данному факту начато уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что к ним также поступили официальные обращения от представителей зоозащитных организаций. Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла за основу законопроект, который приближает украинское законодательство о защите животных к европейским стандартам. Документ предусматривает запрет жестокого обращения, деятельности догхантеров, оставление животных на произвол судьбы, ограничивает разведение и продажу животных, а также ужесточает требования к условиям их содержания и роли местных властей в защите животных.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство запрещает использовать животных в развлечениях и работах с чрезмерными физическими нагрузками, такие действия могут считаться жестоким обращением.

