Експлуатація тварин. Коли і як можуть карати власників коней, що заробляють на розвагах у парках
Використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень заборонене законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
На які види діяльності поширюється закон
В цілому закон про захист тварин поширюється на такі види діяльності:
- скотарство (включаючи племінне скотарство)
- поводження з тваринами на території державних природних заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях
- мисливство, мисливське господарство, рибальство
- утримання домашніх тварин і племінна робота з ними
- використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах
- використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей
- використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні
- використання тварин у виробництві (в тому числі у виробництві біологічних препаратів)
- інші види діяльності (де здійснюється вплив на тварин)
Згідно з документом, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.
За що і як можуть покарати власників коней
Юрист пояснив, що використання у спеку тварин для катання дітей (або дорослих) та проведення розважальних заходів може розцінюватись як використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень (що заборонено законом).
Отже, такі дії можуть кваліфікуватись як жорстоке поводження з тваринами.
Це тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).
Основні принципи захисту тварин в Україні
Згідно зі статтею 4 закону, поводження з тваринами в Україні ґрунтується на таких основних принципах:
- жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності (адже це спричиняє моральну шкоду людині)
- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям
- право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені (відповідно до цього закону)
- заборона жорстоких методів умертвіння тварин
- відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
- утримання та поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині
Крім того, статтею 5 документа забороняється:
- пропаганда жорстокого поводження з тваринами
- заклики до жорстокого поводження з ними
- пропаганда мисливства у системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти
- використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що в цілому можуть покарати власників тварин.
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