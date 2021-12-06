Bild показал сценарии "на столе у Путина", а Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" по Украине: новости за выходные

Западные СМИ сообщили о планах вторжения России в Украину, в Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана, в Киеве стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 декабря, - в материале РБК-Украина.

Возможное вторжение в Украину: последние новости

Коронавирус в Киеве. Ситуация стабилизируется уже вторую неделю, - Рубан

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд. Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.

В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского

В субботу, 4 декабря, а митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сиирт сотрудники безопасности обнаружили взрывное устройство. Мина с дистанционным управлением находилась под машиной полицейского.

Сообщается, что бомба с дистанционным управлением под автомобилем полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, была обнаружена в последний момент. Мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.

Появился график выходных на Новый год и Рождество: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать

На Новый год 2022 и оба Рождества - по юлианскому и григорианскому календарю - нас ждут по одному дополнительному дню для отдыха.

Сколько и когда будем отдыхать, какие дни придется отрабатывать - читайте в материале Styler.

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

Погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни. Нас ждет мокрый снег, гололед, а после атмосферного фронта усилятся морозы.

Читайте в материале Styler прогноз погоды на пять дней.