В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского

Сегодня на митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сиирт сотрудники безопасности обнаружили взрывное устройство. Мина с дистанционным управлением находилась под машиной полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

По данным издания, бомба с дистанционным управлением под автомобилем полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, была обнаружена в последний момент. Мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.

Правоохранители начали расследование инцидента. Со взрывного устройства и автомобиля сняты отпечатки пальцев. Полиция начала операцию по поиску и поимке подозреваемых.

Отметим, город Сиирт расположен на юго-востоке Турции. Эрдоган приехал на митинг, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Фото: заминированный автомобиль обнаружили на митинге Эрдогана (twitter.com/furkhanx)