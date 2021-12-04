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В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского

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Анкара, Суббота 04 декабря 2021 20:45
В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского Фото: на митинге Эрдогана уничтожили взрывное устройство (flickr com dan-lem2001)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня на митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сиирт сотрудники безопасности обнаружили взрывное устройство. Мина с дистанционным управлением находилась под машиной полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

По данным издания, бомба с дистанционным управлением под автомобилем полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, была обнаружена в последний момент. Мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.

Правоохранители начали расследование инцидента. Со взрывного устройства и автомобиля сняты отпечатки пальцев. Полиция начала операцию по поиску и поимке подозреваемых.

Отметим, город Сиирт расположен на юго-востоке Турции. Эрдоган приехал на митинг, чтобы выступить перед своими сторонниками.

В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейскогоФото: заминированный автомобиль обнаружили на митинге Эрдогана (twitter.com/furkhanx)

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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