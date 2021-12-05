"Северному потоку-2" конец, если Путин решится на вторжение в Украину, - лидер ЕНП
Глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новые власти должны четко обозначить свою позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Если Путин (президент России, - ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag
По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.
"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", - добавил он.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает возможность вторжения России, и наиболее вероятным временем для эскалации будет конец января.
По его мнению, это приведет к тому, что в Европу ринутся до 5 млн украинских беженцев.