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Российский МИД ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину

Новина українською →
Суббота 04 декабря 2021 13:37
Российский МИД ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Александр Белоус

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала сообщения западных СМИ о планах вторжения в Украину. Мария Захарова обвинила США в перекладывании ответственности за эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

"Российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину), американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", - сказала она.

По ее словам, "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе, ничего нового - классическая западная тактика. Впечатает только масштаб наглости и вранья", - добавила Захарова.

Напомним, The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

В то же время немецкое издание Bild сообщило, что по данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев. Издание обнародовало карту возможного вторжения.

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