Российский МИД ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала сообщения западных СМИ о планах вторжения в Украину. Мария Захарова обвинила США в перекладывании ответственности за эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Коммерсантъ ".

"Российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину), американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", - сказала она.

По ее словам, "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе, ничего нового - классическая западная тактика. Впечатает только масштаб наглости и вранья", - добавила Захарова.