Bild показал сценарии "на столе у Путина", а Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" по Украине: новости за выходные
Западные СМИ сообщили о планах вторжения России в Украину, в Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана, в Киеве стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 декабря, - в материале РБК-Украина.
Возможное вторжение в Украину: последние новости
- Немецкое издание Bild сообщает, что, согласно данным западных разведок, нападение России планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев. Издание показало сценарии, которые "на столе у Путина".
- Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post.
- Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала сообщения западных СМИ о планах вторжения в Украину. Мария Захарова обвинила США в перекладывании ответственности за эскалацию.
- Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.
- Глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новые власти должны четко обозначить свою позиции.
- На полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили "горячий спор" по Украине. Инцидент произошел на неформальном ужине еще до их двусторонней встречи.
Коронавирус в Киеве. Ситуация стабилизируется уже вторую неделю, - Рубан
В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд. Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.
В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского
В субботу, 4 декабря, а митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сиирт сотрудники безопасности обнаружили взрывное устройство. Мина с дистанционным управлением находилась под машиной полицейского.
Сообщается, что бомба с дистанционным управлением под автомобилем полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, была обнаружена в последний момент. Мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.
Появился график выходных на Новый год и Рождество: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать
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