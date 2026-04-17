"Біль і порожнеча": Орбан вперше прокоментував поразку на виборах в Угорщині

Угорський прем’єр Віктор Орбан вперше прокоментував поразку своєї партії на парламентських виборах. Він сказав, що "відчуває біль і порожнечу", а роботу використовує, як "терапію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Орбана Patrióta.
Видання зазначає, що угорський прем'єр протягом усього інтерв’ю говорив у "похмурому тоні" та розповів про наслідки результатів виборів особисто для себе.
За словами Орбана, він був упевнений, що "Фідес" переможе, тому тепер "відчуває біль і порожнечу". Він зауважив, що використовує роботу як "терапію" і багато працює, щоб впоратися зі стресом від програшу.
Угорський політик наголосив, що повністю покладає на себе провину за результат виборів. Він визнав, що "Фідес" не знайшла способу, як правильно комунікувати з електоратом.
"Це я лідер партії, і я беру результат на 100% на себе. Я повинен визнати, що слова опонента були сильнішими", - сказав він.
Попри результати виборів, Орбан запевнив, що не залишить посаду лідера партії. Натомість він анонсував "повне перезавантаження" "Фідес" - подальшу стратегію та кадрові зміни політсила обговорить на партійному з’їзді, який запланований на 28 квітня.
"Якщо мої соратники скажуть мені "сидіти на лаві запасних" - я так і зроблю. Але якщо вони скажуть "вивести команду на поле" як капітан - я буду там", - підкреслив угорський політик.
Нагадаємо, 12 квітня партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра перемогла керівну партію "Фідес" Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Після підрахунку 98,9% бюлетенів вона набрала 53,07% голосів і здобула 138 місць зі 199 у парламенті.
Пізніше Орбан визнав поразку та заявив, що його коаліцію підтримали 2,25 мільйона виборців - рівно стільки, скільки й у 2014 році, коли партія перемогла. Цього разу, однак, цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".