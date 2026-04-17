"Біль і порожнеча": Орбан вперше прокоментував поразку на виборах в Угорщині

Видання зазначає, що угорський прем'єр протягом усього інтерв’ю говорив у "похмурому тоні" та розповів про наслідки результатів виборів особисто для себе.

За словами Орбана, він був упевнений, що "Фідес" переможе, тому тепер "відчуває біль і порожнечу". Він зауважив, що використовує роботу як "терапію" і багато працює, щоб впоратися зі стресом від програшу.

Політичне майбутнє Орбана

Угорський політик наголосив, що повністю покладає на себе провину за результат виборів. Він визнав, що "Фідес" не знайшла способу, як правильно комунікувати з електоратом.

"Це я лідер партії, і я беру результат на 100% на себе. Я повинен визнати, що слова опонента були сильнішими", - сказав він.

Попри результати виборів, Орбан запевнив, що не залишить посаду лідера партії. Натомість він анонсував "повне перезавантаження" "Фідес" - подальшу стратегію та кадрові зміни політсила обговорить на партійному з’їзді, який запланований на 28 квітня.

"Якщо мої соратники скажуть мені "сидіти на лаві запасних" - я так і зроблю. Але якщо вони скажуть "вивести команду на поле" як капітан - я буду там", - підкреслив угорський політик.