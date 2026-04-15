Мадяр підловив Орбана у його ж резиденції. Чим займався прем'єр Угорщини (відео)

14:41 15.04.2026 Ср
2 хв
Мадяр заскочив Орбана на терасі
aimg Олена Чупровська
Фото: чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр зняв відео біля офіційної резиденції діючого прем'єра Віктора Орбана - і той навіть не підозрював, що його знімають.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео Петер Мадяр опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Гроші в обмін на нафту: Мадяр назвав умову для розблокування кредиту Україні від ЄС

Орбан на терасі

Мадяр опублікував допис із відео, на якому видно Орбана на терасі - той прогулюється та щось читає.

"Життя - найвеличніший режисер. Поки президент Республіки хизувався своїм кабінетом, з якого він незабаром піде, я помітив на наступному поверсі прем'єр-міністра, що йде у відставку", - написав Мадяр.

Разом із текстом він поставив запитання підписникам: що саме читає Орбан? І запропонував варіанти:

  • прощальну промову;
  • національну газету зі спортом;
  • сьогоднішню заяву президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 12 квітня партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра перемогла керівну партію "Фідес" Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Після підрахунку 98,9% бюлетенів вона набрала 53,07% голосів і здобула 138 місць зі 199 у парламенті.

Орбан визнав поразку та зазначив, що його коаліцію підтримали 2,25 мільйона виборців - рівно стільки, скільки й у 2014 році, коли партія перемогла. Цього разу, однак, цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".

Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта