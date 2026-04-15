Мадяр підловив Орбана у його ж резиденції. Чим займався прем'єр Угорщини (відео)
Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр зняв відео біля офіційної резиденції діючого прем'єра Віктора Орбана - і той навіть не підозрював, що його знімають.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео Петер Мадяр опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Орбан на терасі
Мадяр опублікував допис із відео, на якому видно Орбана на терасі - той прогулюється та щось читає.
"Життя - найвеличніший режисер. Поки президент Республіки хизувався своїм кабінетом, з якого він незабаром піде, я помітив на наступному поверсі прем'єр-міністра, що йде у відставку", - написав Мадяр.
Разом із текстом він поставив запитання підписникам: що саме читає Орбан? І запропонував варіанти:
- прощальну промову;
- національну газету зі спортом;
- сьогоднішню заяву президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, 12 квітня партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра перемогла керівну партію "Фідес" Орбана на парламентських виборах в Угорщині.
Після підрахунку 98,9% бюлетенів вона набрала 53,07% голосів і здобула 138 місць зі 199 у парламенті.
Орбан визнав поразку та зазначив, що його коаліцію підтримали 2,25 мільйона виборців - рівно стільки, скільки й у 2014 році, коли партія перемогла. Цього разу, однак, цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".