Мадяр підловив Орбана у його ж резиденції. Чим займався прем'єр Угорщини (відео)

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр зняв відео біля офіційної резиденції діючого прем'єра Віктора Орбана - і той навіть не підозрював, що його знімають.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне відео Петер Мадяр опублікував на своїй сторінці у Facebook .

Орбан на терасі

Мадяр опублікував допис із відео, на якому видно Орбана на терасі - той прогулюється та щось читає.

"Життя - найвеличніший режисер. Поки президент Республіки хизувався своїм кабінетом, з якого він незабаром піде, я помітив на наступному поверсі прем'єр-міністра, що йде у відставку", - написав Мадяр.

Разом із текстом він поставив запитання підписникам: що саме читає Орбан? І запропонував варіанти: