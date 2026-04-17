"Боль и пустота": Орбан впервые прокомментировал поражение на выборах в Венгрии

Издание отмечает, что венгерский премьер на протяжении всего интервью говорил в "мрачном тоне" и рассказал о последствиях результатов выборов лично для себя.

По словам Орбана, он был уверен, что "Фидес" победит, поэтому теперь "чувствует боль и пустоту". Он отметил, что использует работу как "терапию" и много работает, чтобы справиться со стрессом от проигрыша.

Политическое будущее Орбана

Венгерский политик подчеркнул, что полностью возлагает на себя вину за результат выборов. Он признал, что "Фидес" не нашла способа, как правильно коммуницировать с электоратом.

"Это я лидер партии, и я беру результат на 100% на себя. Я должен признать, что слова оппонента были сильнее", - сказал он.

Несмотря на результаты выборов, Орбан заверил, что не оставит пост лидера партии. Вместо этого он анонсировал "полную перезагрузку" "Фидес" - дальнейшую стратегию и кадровые изменения политсила обсудит на партийном съезде, который запланирован на 28 апреля.

"Если мои соратники скажут мне "сидеть на скамейке запасных" - я так и сделаю. Но если они скажут "вывести команду на поле" как капитан - я буду там", - подчеркнул венгерский политик.