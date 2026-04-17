"Боль и пустота": Орбан впервые прокомментировал поражение на выборах в Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые прокомментировал поражение своей партии на парламентских выборах. Он сказал, что "чувствует боль и пустоту", а работу использует, как "терапию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана Patrióta.
Издание отмечает, что венгерский премьер на протяжении всего интервью говорил в "мрачном тоне" и рассказал о последствиях результатов выборов лично для себя.
По словам Орбана, он был уверен, что "Фидес" победит, поэтому теперь "чувствует боль и пустоту". Он отметил, что использует работу как "терапию" и много работает, чтобы справиться со стрессом от проигрыша.
Венгерский политик подчеркнул, что полностью возлагает на себя вину за результат выборов. Он признал, что "Фидес" не нашла способа, как правильно коммуницировать с электоратом.
"Это я лидер партии, и я беру результат на 100% на себя. Я должен признать, что слова оппонента были сильнее", - сказал он.
Несмотря на результаты выборов, Орбан заверил, что не оставит пост лидера партии. Вместо этого он анонсировал "полную перезагрузку" "Фидес" - дальнейшую стратегию и кадровые изменения политсила обсудит на партийном съезде, который запланирован на 28 апреля.
"Если мои соратники скажут мне "сидеть на скамейке запасных" - я так и сделаю. Но если они скажут "вывести команду на поле" как капитан - я буду там", - подчеркнул венгерский политик.
Напомним, 12 апреля партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию "Фидес" Орбана на парламентских выборах в Венгрии. После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.
Позже Орбан признал поражение и заявил, что его коалицию поддержали 2,25 миллиона избирателей - ровно столько, сколько и в 2014 году, когда партия победила. На этот раз, однако, этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".