ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

БІГ-Ейр серед чоловіків на Олімпіаді 2022: золото виявилося у Норвегії

Новость на русском →
Китай, Середа 09 лютого 2022 07:11
БІГ-Ейр серед чоловіків на Олімпіаді 2022: золото виявилося у Норвегії Фото: норвежець Бірк Рууд завоював "золото" на Олімпіаді (olympics.com)
Автор: Наталья Скороход

На Олімпійських іграх 2022 в Пекіні день почався з перемоги Норвегії. Золоту медаль у дисципліні біг ейр змагань з фрістайлу завоював норвезький спортсмен Бірк Рууд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат Олімпіади 2022.

Бірк Рууд набрав за підсумками трьох спроб суму в 187,75 бали.

"Емоційна золота медаль для Рууда, юнацького олімпійського чемпіона 2016 року по слоупстайлу, який пропустив минулорічний фінал чемпіонату світу з біг-ейру, щоб провести час зі своїм батьком, хворим на рак", - йдеться в повідомленні.

На другому місці опинився американець Колбі Стівенсон. Він набрав 183,00 бали.

Бронза виявилася у шведського спортсмена Хенріка Харлаута з результатом 181,00 бал.

Нагадаємо, що сім українців братимуть участь 9 лютого в змаганнях на Олімпіаді в Пекіні. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог