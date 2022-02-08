Зимняя Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 9 февраля
Представители сборной Украины в среду, 9 февраля, выступят в четырех видах спорта.
Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.
На старт выйдут 7 представителей Украины. Они будут соревноваться в санном спорте, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и скелетоне.
В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.
В 03:30 у мужчин начнутся тренировки в санном спорте. На трассе появится и украинец Антон Дукач.
В горнолыжном спорте женщины будут соревноваться в слаломе. В первом заезде, начиная с 04:14, честь Украины будет отстаивать Анастасия Шепиленко.
В свою очередь мужчин ждет горнолыжная комбинация. На скоростном спуске с 04:30 будет тренироваться Иван Ковбаснюк.
В 09:00 начнется соревнование по лыжному двоеборью среди мужчин. Пробный этап индивидуального первенства Гундерсена на 10 км и обыкновенного трамплина пройдет Дмитрий Мазурчук. Соревнования за медали дисциплины начнутся в 10:00.
У сильнейшего украинского скелетониста Владислава Гераскевича будет две тренировки. Первая начнется в 09:20, вторая – по завершении первой.
Закрывать программу дня для украинцев будут Игорь Стахив и Андрей Лысецкий. Дуэт саночников оформит первую попытку в соревнованиях двоек. Начало – в 14:20.
К слову, ранее подвели итоги 8 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года. В медальном зачете лидерство заняла Швеция.