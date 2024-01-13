Безуглу все ж приберуть з посади заступника голови комітету з оборони, - джерела

Рішення про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони прийнято. Водночас, на одній з нарад в Офісі президента звучала ідея про те, щоб разом з нею пішов і голова комітету Олександр Завітневич, який конфліктує з нею.
Про це йдеться у статті РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".
Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" стверджують, що цього тижня постанова про зняття Безуглої не була винесена до сесійної зали через позицію Офісу президента.
"Хто б що не казав, а Мар'яну в ОП вважають своєю людиною. Тому й пригальмували її відставку. Умовно говорять так: багато меседжів, які з'являлися з боку Безуглої, з'являлися не за її власною ініціативою", - зазначив один із депутатів від СН.
Як йдеться в матеріалі, насправді Офісу не сподобався сам резонанс, що піднявся навколо цієї історії, а не те, що зачепили Безуглу. За словами співрозмовника видання, на Банковій не розуміють, чому голова комітету Олександр Завітневич дозволив розростися конфлікту, а не зумів його погасити всередині.
"Тому й на одній із нарад в ОП прозвучало таке: мовляв, якщо голова комітету не може навести лад усередині, то, може, Завітневича слід відправити у відставку разом із Безуглою? Хоча насправді я маю сумніви, що зверху дійсно хочуть відставки Завітневича", - сказав один із членів фракції Зеленського.
При цьому у "Слузі народу" Завітневич вважається людиною президента: він вирішує багато завдань по лінії партії, у тому числі на рівні місцевих осередків, розрулює конфлікти між депутатами, мерами та іншими партійцями СН на місцях, зазначається у матеріалі.
"Насправді це жахливо, що в Офісі, по суті, його ставлять в один ряд з Безуглою. Навіть якби і раптом поставили його зняття на голосування, то за це точно ніхто не проголосував би", - зазначив ще один з нардепів від СН.
Відразу кілька джерел РБК-Україна в Раді кажуть, що станом на вчора рішення щодо Безуглої вже було ухвалено.
"Все-таки її відправлять у відставку, така домовленість вже є. Особливо після того, як через неї в середу було зірвано голосування. І після її цих заяв про вихід із фракції, партії тощо", - зазначив один із членів комітету. .
Цю інформацію РБК-Україна підтвердили ще чотири парламентарі.
Більше про перипетії навколо законопроекту про мобілізацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".
Нагадаємо, народну депутатку Мар'яну Безуглу вже не вперше хочуть виключити з комітету з нацбезпеки. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським у лютому минулого року.
Парламентар відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування. Зокрема, вона звинувачувала головкому Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.
Так, 5 січня стало відомо, що Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував усунути Безуглу з посади заступника голови комітету. Проте нардеп залишиться членом оборонного комітету.
Наступного дня у парламенті зареєстрували постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету.
Сама Безугла пізніше заявила, що написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга народу".
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