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Безуглую все же уберут с должности замглавы комитета по обороне, - источники

Фото: народная депутат Марьяна Безугла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Решение о снятии Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности и обороне принято. В то же время, на одном из совещаний в Офисе президента звучала идея о том, чтобы вместе с ней ушел и конфликтующий с ней глава комитета Александр Завитневич.

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" утверждают, что на этой неделе постановление о снятии Безуглой не было вынесено в сессионный зал из-за позиции Офиса президента. 

"Кто бы что ни говорил, а Марьяну в ОП считают своим человеком. Потому и притормозили ее отставку. Условно говорят так: многие месседжи, которые появлялись со стороны Безуглой, появлялись не по ее собственной инициативе", - отметил один из депутатов от СН.

Как говорится в материале, на самом деле Офису не понравился сам резонанс, поднявшийся вокруг этой истории, а не то, что тронули Безуглую. По словам собеседника издания, на Банковой не понимают, почему глава комитета Александр Завитневич позволил разрастись конфликту, а не сумел его погасить внутри.

"Потому и на одном из совещаний в ОП прозвучало такое: мол, если глава комитета не может навести порядок внутри, то, может, Завитневича следует отправить в отставку вместе с Безуглой? Хотя на самом деле у меня есть сомнения, что сверху действительно хотят отставки Завитневича", - сказал один из членов фракции Зеленского.

При этом в "Слуге народа" Завитневич считается человеком президента: он решает много задач по линии партии, в том числе на уровне местных ячеек, разруливает конфликты между депутатами, мэрами и прочими партийцами СН на местах, отмечается в материале. 

"На самом деле это ужасно, что в Офисе, по сути, его ставят в один ряд с Безуглой. Даже если бы и вдруг поставили его снятие на голосование, то за это бы точно никто не проголосовал", - отметил еще один из нардепов от СН.

Сразу несколько источников РБК-Украина в Раде говорят, что по состоянию на вчера решение по Безуглой уже было принято.

"Все-таки ее отправят в отставку, такая договоренность уже есть. Особенно после того как из-за нее в среду было сорвано голосование. И после ее этих заявлений о выходе из фракции, партии и так далее", - отметил один из членов комитета.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили еще четыре парламентария.

Подробнее о конфликте вокруг Безуглой и перипетиях законопроекта о мобилизации читайте в статье РБК-Украина  "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто разругал "слуг народа" с Банковой".

Что этому предшествовало

Напомним, народную депутатку Марьяну Безуглую уже не в первый раз хотят исключить из комитета по нацбезопасности. Соответствующее предложение уже было подано Федором Вениславским в феврале прошлого года.

Парламентарий известна своими скандальными заявлениями с критикой военного командования. В частности, она обвиняла главкома Валерия Залужного в якобы "отсутствии плана войны" на год.

Так, 5 января, стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую от должности заместителя главы комитета. Однако нардеп останется членом оборонного комитета.

На следующий день в парламенте зарегистрировали постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя главы комитета.

Сама Безуглая позже заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа".

 

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