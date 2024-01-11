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Безугла заявила, що написала заяву про вихід зі "Слуги народу"

Україна, Четвер 11 січня 2024 01:54
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Безугла заявила, що написала заяву про вихід зі "Слуги народу" Фото: народна депутатка Мар’яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Депутатка Верховної Ради України Мар’яна Безугла заявила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"", - заявила депутатка.

Варто зазначити, що у Верховній раді Безугла залишиться як нардеп-мажоритарник.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями у Верховну раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Остаточне рішення має ухвалити Рада своїм голосуванням.

Скандали із Безуглою

Народна депутатка неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вона виступала із критикою українського військового командування, яке закликала "піти", оскільки воно нібито не надало "жодного плану задуму на 2024 рік". Зокрема, Безугла звинувачувала головкома Залужного у так званій відсутності плану на цей рік.

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