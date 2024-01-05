Вирішить Рада. Комітет з нацбезпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

Безуглу рекомендували відсторонити з посади заступника голови Комітету ВР

"Комітет ухвалив рекомендаційне рішення про те, щоби звільнити Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. А далі це питання має бути винесене на розгляд Верховної Ради. Це передбачена процедурою", - розповів він виданню.

Федір Веніславський, який також є членом цього комітету, теж підтвердив інформацію в коментарі РБК-Україна. Він уточнив, що за законом це питання Рада має розглянути на найближчому засіданні.

Один зі співрозмовників у "Слузі народу" також спрогнозував, що голосів "за" звільнення Безуглої в залі має вистачити.

Тим часом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі написав, що рішення в Комітеті ухвалили майже одноголосно (1 утримався).

При цьому Комітет рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови, тобто вона залишається членом цього Комітету.

Як відбувається процедура відкликання члена комітету ВР

Зауважмо, що згідно зі статтею 7 Закону "Про комітети Верховної Ради України", обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.



При цьому голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради відкликані зі своїх посад:

за їх власною заявою; у зв'язку з їх незадовільною роботою на посаді; внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків.

Також заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду.

Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті, може бути внесена головою ВР або відповідним комітетом.

Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.

Скандали з Безуглою

Нагадаємо, що народну депутатку Мар’яну Безуглу, яка є заступником голови комітету з нацбезпеки та оборони, вже не вперше хочуть виключити з комітету. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським в лютому минулого року.

Сама ж нардепка відома своїми скандальними заявами з публічною критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що неодноразово викликало обурення у суспільстві. Зокрема вона звинувачувала головкома у нібито "відсутності плану війни" на це рік.

Також Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.