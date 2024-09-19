Безугла вирішила "розширити свою діяльність" і перейти в новий комітет Ради

Що цьому передувало

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада відкликала Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При цьому вона залишається членом комітету.

Дискусії про зняття Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки точаться декілька місяців. Відповідну постанову вносили у парламент неодноразово.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з комітету 22 липня. Також варто зазначити, що перед цим Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Але оскільки вона мажоритарник, то не втратила свій мандат.

Варто додати, що Мар'яна Безугла відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування, зокрема колишнього та теперішнього головкомів ЗСУ Валерія Залужного та Олександра Сирського.

Більше про Безуглу та скандали за її участі - у матеріалі РБК-Україна.

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