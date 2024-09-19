UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безугла вирішила "розширити свою діяльність" і перейти в новий комітет Ради

Фото: нардеп Мар'яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що переходить в новий комітет Верховної Ради. Її відкликали з Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Безуглу у Facebook.

Парламентар заявила, що переходить до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність", - написала вона у соцмережах.

 

Що цьому передувало

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада відкликала Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При цьому вона залишається членом комітету.

Дискусії про зняття Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки точаться декілька місяців. Відповідну постанову вносили у парламент неодноразово.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з комітету 22 липня. Також варто зазначити, що перед цим Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Але оскільки вона мажоритарник, то не втратила свій мандат.

Варто додати, що Мар'яна Безугла відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування, зокрема колишнього та теперішнього головкомів ЗСУ Валерія Залужного та Олександра Сирського.

Більше про Безуглу та скандали за її участі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада