Безуглая решила "расширить свою деятельность" и перейти в новый комитет Рады

Что этому предшествовало

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада отозвала Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. При этом он остается членом комитета.

Дискуссии о снятии Безуглой с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности идут несколько месяцев. Соответствующее постановление было внесено в парламент неоднократно.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал предложение об исключении Безуглой из комитета 22 июля. Также следует отметить, что перед этим Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Но поскольку она мажоритарщик, то не потеряла свой мандат.

Стоит добавить, что Марьяна Безуглая известна своими скандальными заявлениями с критикой военного командования, в частности, бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского.

Больше о Безуглой и скандалах с ее участием - в материале РБК-Украина.

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