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Безугла вирішила "розширити свою діяльність" і перейти в новий комітет Ради

Київ, Четвер 19 вересня 2024 12:54
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Безугла вирішила "розширити свою діяльність" і перейти в новий комітет Ради Фото: нардеп Мар'яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що переходить в новий комітет Верховної Ради. Її відкликали з Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Безуглу у Facebook.

Парламентар заявила, що переходить до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність", - написала вона у соцмережах.

Що цьому передувало

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада відкликала Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При цьому вона залишається членом комітету.

Дискусії про зняття Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки точаться декілька місяців. Відповідну постанову вносили у парламент неодноразово.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з комітету 22 липня. Також варто зазначити, що перед цим Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Але оскільки вона мажоритарник, то не втратила свій мандат.

Варто додати, що Мар'яна Безугла відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування, зокрема колишнього та теперішнього головкомів ЗСУ Валерія Залужного та Олександра Сирського.

Більше про Безуглу та скандали за її участі - у матеріалі РБК-Україна.

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