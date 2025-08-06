Безробітні жінки можуть отримати 3600 гривень допомоги: кому доступна виплата

Жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу - у зв'язку з вагітністю та пологами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.
Згідно з інформацією ПФУ, у 2025 році жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:
Зазначається також, що існує гарантований мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - 757 гривень на місяць.
"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць - 3 028 гривень х 25%", - пояснили у Пенсійному фонді.
У ПФУ повідомили, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається жінкам, які зареєстровані як безробітні:
Для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України з такими документами:
"Форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року №3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за №145/39201", - зауважили у ПФУ.
Подати документи для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці можна у різний спосіб (як особисто, так поштою або онлайн):
"Важливо! Для призначення виплати жінка має звернутися за допомогою не пізніше як через шість місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами", - наголосили у ПФУ.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні стартувала реалізація експериментального проекту з надання базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.
Тим часом Кабінет міністрів пропонує реформувати систему допомоги сім'ям із дітьми в Україні. Очікується, що після схвалення відповідного законопроекту українські родини зможуть отримати більше виплат.
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