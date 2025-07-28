За народження дитини 50 тисяч гривень та 7 тисяч щомісяця: деталі проєкту уряду

Уряд пропонує реформу системи допомоги сім’ям із дітьми. Після ухвалення законопроєкту українські родини можуть отримати більше виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проєкт закону № 13532 .

50 тисяч гривень за народження дитини

Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги "пакунок малюка", яка продовжить видаватися після пологів.

Уряд вважає, що така підтримка має посилити фінансову стабільність родин і полегшити перші місяці догляду за новонародженими.

Нові виплати для тих, хто доглядає за дитиною

Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до 1 року. Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень грн на місяць.

Ще одна виплата - так звана допомога "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Детальні умови буде встановлено додатково.

Підтримка батьківства та розвиток приватних садків

Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. У Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме підвищенню зайнятості батьків і розвитку приватної дошкільної освіти.

Очікується, що зміни посилять мотивацію до працевлаштування серед молодих людей, а також забезпечать кращий догляд за дітьми у ранньому віці.

Зараз допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.