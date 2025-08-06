Безработные женщины могут получить 3600 гривен помощи: кому доступна выплата

Женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь - в связи с беременностью и родами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Согласно информации ПФУ, в 2025 году женщинам, которые зарегистрированы как безработные, пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% минимального пособия по безработице:
Отмечается также, что существует гарантированный минимальный размер пособия по беременности и родам - 757 гривен в месяц.
"Это 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, в расчете на месяц - 3 028 гривен х 25%", - объяснили в Пенсионном фонде.
В ПФУ сообщили, что помощь в связи с беременностью и родами назначается женщинам, которые зарегистрированы как безработные:
Для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с такими документами:
"Форма заявления утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 09 января 2023 года №3 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 января 2023 года под №145/39201", - отметили в ПФУ.
Подать документы для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине можно разными способами (как лично, так по почте или онлайн):
"Важно! Для назначения выплаты женщина должна обратиться за помощью не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам", - подчеркнули в ПФУ.
Напомним, с 1 июля 2025 года в Украине стартовала реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.
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