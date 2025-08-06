Безработные женщины могут получить 3600 гривен помощи: кому доступна выплата

Размер помощи в связи с беременностью и родами

Согласно информации ПФУ, в 2025 году женщинам, которые зарегистрированы как безработные, пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% минимального пособия по безработице:

3 600 гривен - безработным, которые были застрахованными лицами;

- безработным, которые были застрахованными лицами; 1 500 гривен - другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в частности, за нарушение трудовой дисциплины.

Отмечается также, что существует гарантированный минимальный размер пособия по беременности и родам - 757 гривен в месяц.

"Это 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, в расчете на месяц - 3 028 гривен х 25%", - объяснили в Пенсионном фонде.

Срок, на который назначается такая помощь женщинам

В ПФУ сообщили, что помощь в связи с беременностью и родами назначается женщинам, которые зарегистрированы как безработные:

либо на 126 календарных дней - 70 дней до родов и 56 дней после родов;

- 70 дней до родов и 56 дней после родов; либо на 140 календарных дней (в случае осложнения родов, что подтверждается справкой из лечебного учреждения) - 70 дней до родов и 70 дней после родов;

(в случае осложнения родов, что подтверждается справкой из лечебного учреждения) - 70 дней до родов и 70 дней после родов; либо на 180 календарных дней (женщинам, отнесенным к 1-3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы) - 90 дней до родов и 90 дней после родов.

Безработные женщины могут получить пособие по беременности и родам (иллюстрация: pfu.gov.ua)

Документы, необходимые для оформления пособия

Для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с такими документами:

паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность);

регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

заявлением, в котором указано, в частности, выбранный способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения);

информацией о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения - о сформированном медицинском заключении про временную нетрудоспособность категории "Беременность и роды" (которую можно получить у врача или в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ);

справкой центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;

удостоверением лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии).

"Форма заявления утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 09 января 2023 года №3 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 января 2023 года под №145/39201", - отметили в ПФУ.

Как можно подать документы на назначение помощи

Подать документы для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине можно разными способами (как лично, так по почте или онлайн):

при личном обращении - в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

при личном обращении - через исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета;

при личном обращении - через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

по почте - на адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины в области, городе Киеве;

в электронной форме - через веб-портал электронных услуг ПФУ;

в электронной форме - через мобильное приложение ПФУ;

в электронной форме - через Единый государственный веб-портал электронных услуг (портал "Дія");

в электронной форме - средствами Социального веб-портала электронных услуг с наложением квалифицированной электронной подписи (при технической возможности).

"Важно! Для назначения выплаты женщина должна обратиться за помощью не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам", - подчеркнули в ПФУ.