Доступна не всім. В Україні запустили новий вид соціальної допомоги
З 1 липня 2025 року в Україні розпочато реалізацію експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
В ПФУ зазначають, що це новий вид підтримки, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №371 від 25 березня 2025 року.
Хто має право на допомогу
На першому етапі участь у програмі можуть взяти сім’ї, які вже отримують:
- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;
- тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або невідомо, де перебувають.
З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають критеріям.
Як визначається склад сім’ї
Базова соціальна допомога призначається на всю сім’ю й виплачується одному з її членів. До складу сім’ї входять:
- подружжя;
- діти до 18 років та повнолітні студенти (до 23 років);
- особи з інвалідністю, що проживають із батьками;
- непрацездатні батьки подружжя;
- особи, які доглядають за одинокими людьми з інвалідністю І групи;
- чоловік і жінка, які не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
- одинокі особи, які відповідають вимогам.
До складу не включаються особи, які:
- перебувають на повному державному утриманні;
- утримуються державою-агресором (у полоні, заручниках тощо);
- перебувають за кордоном.
У ПФУ наголошують, що склад сім’ї визначається на дату звернення за призначенням допомоги.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд готує масштабні зміни до порядку надання соціальних виплат, субсидій і компенсацій. Ключові нововведення стосуються продовження допомоги ВПО, уточнення умов отримання соцвиплат, розширення доступу до житлових субсидій, підтримки військових на лікуванні, захисту дітей-сиріт та врегулювання компенсацій для установ, які приймають переселенців.
Нагадаємо, в Україні завершився проєкт додаткових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів та людей з інвалідністю. З серпня 2023 року допомогу отримували близько 390 тисяч осіб із прифронтових регіонів, чий дохід був нижчим за 3250 гривень. Через брак фінансування липневі виплати стали останніми. У разі надходження нових коштів програму можуть відновити або замінити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.