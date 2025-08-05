ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Доступна не всім. В Україні запустили новий вид соціальної допомоги

Вівторок 05 серпня 2025 15:08
UA EN RU
Доступна не всім. В Україні запустили новий вид соціальної допомоги Фото: Українці зможуть отримати новий вид соціальної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 липня 2025 року в Україні розпочато реалізацію експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

В ПФУ зазначають, що це новий вид підтримки, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №371 від 25 березня 2025 року.

Хто має право на допомогу

На першому етапі участь у програмі можуть взяти сім’ї, які вже отримують:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;
  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або невідомо, де перебувають.

З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають критеріям.

Як визначається склад сім’ї

Базова соціальна допомога призначається на всю сім’ю й виплачується одному з її членів. До складу сім’ї входять:

  • подружжя;
  • діти до 18 років та повнолітні студенти (до 23 років);
  • особи з інвалідністю, що проживають із батьками;
  • непрацездатні батьки подружжя;
  • особи, які доглядають за одинокими людьми з інвалідністю І групи;
  • чоловік і жінка, які не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
  • одинокі особи, які відповідають вимогам.

До складу не включаються особи, які:

  • перебувають на повному державному утриманні;
  • утримуються державою-агресором (у полоні, заручниках тощо);
  • перебувають за кордоном.

У ПФУ наголошують, що склад сім’ї визначається на дату звернення за призначенням допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд готує масштабні зміни до порядку надання соціальних виплат, субсидій і компенсацій. Ключові нововведення стосуються продовження допомоги ВПО, уточнення умов отримання соцвиплат, розширення доступу до житлових субсидій, підтримки військових на лікуванні, захисту дітей-сиріт та врегулювання компенсацій для установ, які приймають переселенців.

Нагадаємо, в Україні завершився проєкт додаткових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів та людей з інвалідністю. З серпня 2023 року допомогу отримували близько 390 тисяч осіб із прифронтових регіонів, чий дохід був нижчим за 3250 гривень. Через брак фінансування липневі виплати стали останніми. У разі надходження нових коштів програму можуть відновити або замінити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати Соціальна допомога
Новини
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському