Безробітні жінки можуть отримати 3600 гривень допомоги: кому доступна виплата

Жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу - у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами

Згідно з інформацією ПФУ, у 2025 році жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:

3 600 гривень - безробітним, які були застрахованими особами;

- безробітним, які були застрахованими особами; 1 500 гривень - іншим категоріям осіб без страхового стажу / звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.

Зазначається також, що існує гарантований мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - 757 гривень на місяць.

"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць - 3 028 гривень х 25%", - пояснили у Пенсійному фонді.

Термін, на який призначається така допомога жінкам

У ПФУ повідомили, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається жінкам, які зареєстровані як безробітні:

або на 126 календарних днів - 70 днів до пологів та 56 днів після пологів;

- 70 днів до пологів та 56 днів після пологів; або на 140 календарних днів (у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу) - 70 днів до пологів та 70 днів після пологів;

(у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу) - 70 днів до пологів та 70 днів після пологів; або на 180 календарних днів (жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 90 днів до пологів та 90 днів після пологів.

Безробітні жінки можуть отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами (ілюстрація: pfu.gov.ua)

Документи, необхідні для оформлення допомоги

Для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України з такими документами:

паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності);

заявою, в якій зазначено, зокрема, обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);

інформацією про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я - про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи" (яку можна отримати в лікаря або в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ);

довідкою центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

"Форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року №3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за №145/39201", - зауважили у ПФУ.

Як можна подати документи на призначення допомоги

Подати документи для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці можна у різний спосіб (як особисто, так поштою або онлайн):

при особистому зверненні - до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

при особистому зверненні - через виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради;

при особистому зверненні - через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою - на адресу територіального управління Пенсійного фонду України в області, місті Києві;

в електронній формі - через веб-портал електронних послуг ПФУ;

в електронній формі - через мобільний застосунок ПФУ;

в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (портал "Дія");

в електронній формі - засобами Соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису (за технічної можливості).

"Важливо! Для призначення виплати жінка має звернутися за допомогою не пізніше як через шість місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами", - наголосили у ПФУ.