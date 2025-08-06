Безробітні жінки можуть отримати 3600 гривень допомоги: кому доступна виплата
Жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу - у зв'язку з вагітністю та пологами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.
Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами
Згідно з інформацією ПФУ, у 2025 році жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:
- 3 600 гривень - безробітним, які були застрахованими особами;
- 1 500 гривень - іншим категоріям осіб без страхового стажу / звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.
Зазначається також, що існує гарантований мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - 757 гривень на місяць.
"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць - 3 028 гривень х 25%", - пояснили у Пенсійному фонді.
Термін, на який призначається така допомога жінкам
У ПФУ повідомили, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається жінкам, які зареєстровані як безробітні:
- або на 126 календарних днів - 70 днів до пологів та 56 днів після пологів;
- або на 140 календарних днів (у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу) - 70 днів до пологів та 70 днів після пологів;
- або на 180 календарних днів (жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 90 днів до пологів та 90 днів після пологів.
Безробітні жінки можуть отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами (ілюстрація: pfu.gov.ua)
Документи, необхідні для оформлення допомоги
Для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України з такими документами:
- паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);
- реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності);
- заявою, в якій зазначено, зокрема, обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);
- інформацією про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я - про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи" (яку можна отримати в лікаря або в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ);
- довідкою центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
- посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).
"Форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року №3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за №145/39201", - зауважили у ПФУ.
Як можна подати документи на призначення допомоги
Подати документи для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами безробітній жінці можна у різний спосіб (як особисто, так поштою або онлайн):
- при особистому зверненні - до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
- при особистому зверненні - через виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради;
- при особистому зверненні - через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- поштою - на адресу територіального управління Пенсійного фонду України в області, місті Києві;
- в електронній формі - через веб-портал електронних послуг ПФУ;
- в електронній формі - через мобільний застосунок ПФУ;
- в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (портал "Дія");
- в електронній формі - засобами Соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису (за технічної можливості).
"Важливо! Для призначення виплати жінка має звернутися за допомогою не пізніше як через шість місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами", - наголосили у ПФУ.
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