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Безработные женщины могут получить 3600 гривен помощи: кому доступна выплата

Среда 06 августа 2025 07:30
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Безработные женщины могут получить 3600 гривен помощи: кому доступна выплата Безработные женщины могут получить пособие по беременности и родам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь - в связи с беременностью и родами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Размер помощи в связи с беременностью и родами

Согласно информации ПФУ, в 2025 году женщинам, которые зарегистрированы как безработные, пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% минимального пособия по безработице:

  • 3 600 гривен - безработным, которые были застрахованными лицами;
  • 1 500 гривен - другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в частности, за нарушение трудовой дисциплины.

Отмечается также, что существует гарантированный минимальный размер пособия по беременности и родам - 757 гривен в месяц.

"Это 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, в расчете на месяц - 3 028 гривен х 25%", - объяснили в Пенсионном фонде.

Срок, на который назначается такая помощь женщинам

В ПФУ сообщили, что помощь в связи с беременностью и родами назначается женщинам, которые зарегистрированы как безработные:

  • либо на 126 календарных дней - 70 дней до родов и 56 дней после родов;
  • либо на 140 календарных дней (в случае осложнения родов, что подтверждается справкой из лечебного учреждения) - 70 дней до родов и 70 дней после родов;
  • либо на 180 календарных дней (женщинам, отнесенным к 1-3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы) - 90 дней до родов и 90 дней после родов.

Безработные женщины могут получить 3600 гривен помощи: кому доступна выплатаБезработные женщины могут получить пособие по беременности и родам (иллюстрация: pfu.gov.ua)

Документы, необходимые для оформления пособия

Для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с такими документами:

  • паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность);
  • регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • заявлением, в котором указано, в частности, выбранный способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения);
  • информацией о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения - о сформированном медицинском заключении про временную нетрудоспособность категории "Беременность и роды" (которую можно получить у врача или в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ);
  • справкой центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;
  • удостоверением лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии).

"Форма заявления утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 09 января 2023 года №3 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 января 2023 года под №145/39201", - отметили в ПФУ.

Как можно подать документы на назначение помощи

Подать документы для назначения пособия по беременности и родам безработной женщине можно разными способами (как лично, так по почте или онлайн):

  • при личном обращении - в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • при личном обращении - через исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета;
  • при личном обращении - через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • по почте - на адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины в области, городе Киеве;
  • в электронной форме - через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • в электронной форме - через мобильное приложение ПФУ;
  • в электронной форме - через Единый государственный веб-портал электронных услуг (портал "Дія");
  • в электронной форме - средствами Социального веб-портала электронных услуг с наложением квалифицированной электронной подписи (при технической возможности).

"Важно! Для назначения выплаты женщина должна обратиться за помощью не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам", - подчеркнули в ПФУ.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Украине стартовала реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Тем временем Кабинет министров предлагает реформировать систему помощи семьям с детьми в Украине. Ожидается, что после принятия соответствующего законопроекта украинские семьи смогут получить больше выплат.

Кроме того, мы объясняли, как одинокие матери и отцы могут получать средства ежемесячно.

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