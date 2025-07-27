Безпрецедентна кількість: Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ

Україна отримає від американо-німецької компанії Auterion безпрецедентну кількість "бойових наборів" Skynode для безпілотників. Загалом передадуть 33 тисячі комплектів для дронів, оснащених штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зазначається, що "бойові набори" Skynode для дронів - це комплекти програмного забезпечення для оснащення в першу чергу безпілотників-перехоплювачів. Skynode допоможе Україні боротися із нальотами російсько-іранських ударних дронів типу "Шахед".

Відправлення партії в 33 тисячі комплектів Skynode підтвердив Лоренц Майєр, головний виконавчий директор Auterion. За його словами, партію відправлять в Україну до кінця 2025 року.

Оплачувати контракт на виготовлення комплектів буде Пентагон - сума складе приблизно 50 мільйонів доларів. Це частина допомоги США Україні у сфері безпеки.

При цьому програмне забезпечення розробки Auterion вже використовується в деяких українських дронах. Але зараз масштаб замовлення "бойових наборів" Skynode перевершує усі минулі постачання.

"Тоді ми відправили тисячі, а зараз відправляємо десятки тисяч... це безпрецедентний масштаб", - заявив Майєр.

Що таке Skynode

Skynode - це так звані "ударні комплекти" розробки Auterion, які працюють виключно на ПЗ компанії. Вони включають камеру, модулі радіокерування та деякі інші "примочки".

Skynode може перетворити звичайні FPV-дрони на "системи озброєння на базі штучного інтелекту". Такі дрони не піддаються глушінню системи радіоелектронної боротьби та здатні вистежити рухому ціль на дистанції до кілометра, запевняє Майєр.

Подальші перспективи

Розгортання безпілотників, оснащених Skynode, демонструє, що угода щодо посилення співпраці у сфері виготовлення дронів між Україною та США актуальне. Директор Auterion зазначив, що його компанія "була піонером" у співробітництві з Києвом.

"Це фактично визнання того, що загартування боєздатності, яке відбулося в Україні у сфері безпілотників, є актуальним. Це спосіб підтримати Україну, але це також технології, які... країни НАТО хочуть отримати", - сказав Майєр.

При цьому розробник запевняє, що його компанія не планує конкурувати з існуючими українськими проєктами. Завдання - зробити внесок в те, чого Україна поки що не має.

"У них фантастична індустрія безпілотників. Ми хочемо зробити свій внесок у те, чого у них ще немає, і що більше орієнтоване на програмно-визначену війну. Те, що ми пропонуємо, - це перестрибування з того, що є на полі бою зараз, тобто перехід до цільового призначення та ройового використання на основі штучного інтелекту", - зазначив він.

Втім, за словами Майєра, попри революційне обладнання дронів системами штучного інтелекту, вони не будуть самостійно обирати цілі для атаки. Це завжди робитиме людина.