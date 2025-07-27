Беспрецедентное количество: Украина получит десятки тысяч наборов для дронов с ИИ

Украина получит от американо-немецкой компании Auterion беспрецедентное количество "боевых наборов" Skynode для беспилотников. Всего передадут 33 тысячи комплектов для дронов, оснащенных искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Отмечается, что "боевые наборы" Skynode для дронов - это комплекты программного обеспечения для оснащения в первую очередь беспилотников-перехватчиков. Skynode поможет Украине бороться с налетами российско-иранских ударных дронов типа "Шахед".

Отправку партии в 33 тысячи комплектов Skynode подтвердил Лоренц Майер, главный исполнительный директор Auterion. По его словам, партию отправят в Украину до конца 2025 года.

Оплачивать контракт на изготовление комплектов будет Пентагон - сумма составит примерно 50 миллионов долларов. Это часть помощи США Украине в сфере безопасности.

При этом программное обеспечение разработки Auterion уже используется в некоторых украинских дронах. Но сейчас масштаб заказа "боевых наборов" Skynode превосходит все прошлые поставки.

"Тогда мы отправили тысячи, а сейчас отправляем десятки тысяч... это беспрецедентный масштаб", - заявил Майер.

Что такое Skynode

Skynode - это так называемые "ударные комплекты" разработки Auterion, которые работают исключительно на ПО компании. Они включают камеру, модули радиоуправления и некоторые другие "примочки".

Skynode может превратить обычные FPV-дроны в "системы вооружения на базе искусственного интеллекта". Такие дроны не поддаются глушению системы радиоэлектронной борьбы и способны выследить движущуюся цель на дистанции до километра, уверяет Майер.

Дальнейшие перспективы

Развертывание беспилотников, оснащенных Skynode, демонстрирует, что соглашение об усилении сотрудничества в сфере изготовления дронов между Украиной и США актуально. Директор Auterion отметил, что его компания "была пионером" в сотрудничестве с Киевом.

"Это фактически признание того, что закалка боеспособности, которая произошла в Украине в сфере беспилотников, является актуальной. Это способ поддержать Украину, но это также технологии, которые... страны НАТО хотят получить", - сказал Майер.

При этом разработчик уверяет, что его компания не планирует конкурировать с существующими украинскими проектами. Задача - сделать вклад в то, чего Украина пока не имеет.

"У них фантастическая индустрия беспилотников. Мы хотим внести свой вклад в то, чего у них еще нет, и что больше ориентировано на программно-определяемую войну. То, что мы предлагаем, - это перепрыгивание с того, что есть на поле боя сейчас, то есть переход к целевому назначению и роевому использованию на основе искусственного интеллекта", - отметил он.

Впрочем, по словам Майера, несмотря на революционное оборудование дронов системами искусственного интеллекта, они не будут самостоятельно выбирать цели для атаки. Это всегда будет делать человек.