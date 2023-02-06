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Беспомощность руководства и давление на общество. ГУР назвало удар по Макеевке частью контрнаступления

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Понедельник 06 февраля 2023 12:18
Беспомощность руководства и давление на общество. ГУР назвало удар по Макеевке частью контрнаступления Иллюстративное фото: удар по Маковке является частью контрнаступления ВСУ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Такие события, как высокоточный удар по общежитию с мобилизованными россиянами в оккупированной Макеевке, являются частью украинского контрнаступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.

"Резонансная большая потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования РФ, но и психологическое давление на российское общество, на колеблющихся россиян по поводу участия в этой абсурдной войне против соседнего государства", - отметил он.

Так, Россия даже засекретила информацию о гибели мобилизованных в Макеевке, ведь осознала уровень проблемы от нанесенного Украиной удара.

Напомним, в новогоднюю ночь украинские бойцы ударили по общежитию в Макеевке, где собралось большое количество мобилизованных россиян.

2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по захватчикам в Макеевке.

В ГУР отмечали, что удар по Макеевке был частью плана украинских сил, цель которого - помешать наступлению РФ.

По информации британской разведки, там погибло более 300 оккупантов.

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