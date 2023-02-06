Беспомощность руководства и давление на общество. ГУР назвало удар по Макеевке частью контрнаступления

Такие события, как высокоточный удар по общежитию с мобилизованными россиянами в оккупированной Макеевке, являются частью украинского контрнаступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого .

"Резонансная большая потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования РФ, но и психологическое давление на российское общество, на колеблющихся россиян по поводу участия в этой абсурдной войне против соседнего государства", - отметил он.

Так, Россия даже засекретила информацию о гибели мобилизованных в Макеевке, ведь осознала уровень проблемы от нанесенного Украиной удара.