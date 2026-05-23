Війна в Україні

Безпілотники вдарили по порту в Новоросійську, спалахнула пожежа

01:48 23.05.2026 Сб
2 хв
Які об’єкти окупантів опинилися під ударом цього разу?
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки атаки на Новоросійськ (vk.com/mchs)

Увечері 22 травня українські безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.

Що відомо

ППО намагалася перехопити безпілотники, однак частина дронів досягла цілей. У порту виникла пожежа.

Мер Андрій Кравченко спочатку підтвердив атаку дронів, а потім оголосив і ракетну небезпеку.

Пізніше міська влада уточнила, що пожежа виникла і на території нафтобази внаслідок падіння уламків збитих дронів. Загорілися кілька технічних і адміністративних будівель.

Фрагменти безпілотників також впали на територію паливного термінала. Постраждалих немає.

Перекрито рух на набережній від вулиці Ісаєва до вулиці Суворовської, дорога в бік Геленджика і напрямок з Кабардинки на Новоросійськ. Місцеві жителі ділилися відео з місця подій у соцмережах.

Путін сьогодні звинуватив Україну в обстрілі гуртожитку коледжу в Старобільську і наказав завдати удару у відповідь. Генштаб ЗСУ заявив, що удар був, але не по коледжу.

Reuters тим часом повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.

