Безпілотники вдарили по порту в Новоросійську, спалахнула пожежа

Що відомо

ППО намагалася перехопити безпілотники, однак частина дронів досягла цілей. У порту виникла пожежа.

Мер Андрій Кравченко спочатку підтвердив атаку дронів, а потім оголосив і ракетну небезпеку.

Пізніше міська влада уточнила, що пожежа виникла і на території нафтобази внаслідок падіння уламків збитих дронів. Загорілися кілька технічних і адміністративних будівель.

Фрагменти безпілотників також впали на територію паливного термінала. Постраждалих немає.

Перекрито рух на набережній від вулиці Ісаєва до вулиці Суворовської, дорога в бік Геленджика і напрямок з Кабардинки на Новоросійськ. Місцеві жителі ділилися відео з місця подій у соцмережах.