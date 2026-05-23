Беспилотники ударили по порту в Новороссийске, вспыхнул пожар

Что известно

ПВО пыталась перехватить беспилотники, однако часть дронов достигла целей. В порту возник пожар.

Мэр Андрей Кравченко сначала подтвердил атаку дронов, а затем объявил и ракетную опасность.

Позже городские власти уточнили, что пожар возник и на территории нефтебазы вследствие падения обломков сбитых дронов. Загорелись несколько технических и административных зданий.

Фрагменты беспилотников также упали на территорию топливного терминала. Пострадавших нет.

Перекрыто движение на набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, дорога в сторону Геленджика и направление из Кабардинки на Новороссийск. Местные жители делились видео с места событий в соцсетях.