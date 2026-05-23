Война в Украине

Беспилотники ударили по порту в Новороссийске, вспыхнул пожар

01:48 23.05.2026 Сб
2 мин
Какие объекты оккупантов оказались под ударом на этот раз?
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на Новороссийск (vk.com/mchs)

Вечером 22 мая украинские беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России.

Что известно

ПВО пыталась перехватить беспилотники, однако часть дронов достигла целей. В порту возник пожар.

Мэр Андрей Кравченко сначала подтвердил атаку дронов, а затем объявил и ракетную опасность.

Позже городские власти уточнили, что пожар возник и на территории нефтебазы вследствие падения обломков сбитых дронов. Загорелись несколько технических и административных зданий.

Фрагменты беспилотников также упали на территорию топливного терминала. Пострадавших нет.

Перекрыто движение на набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, дорога в сторону Геленджика и направление из Кабардинки на Новороссийск. Местные жители делились видео с места событий в соцсетях.

Путин сегодня обвинил Украину в обстреле общежития колледжа в Старобельске и приказал нанести ответный удар. Генштаб ВСУ заявил, что удар был, но не по колледжу.

Reuters тем временем сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.

На этом фоне ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.

