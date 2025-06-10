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Безпілотник ударив по Одеському зоопарку: загинула тварина

Фото: Овечки у зоопарку Одеси (facebook.com/odesazoo)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч на 10 червня внаслідок російської дронової атаки постраждала технічна територія Одеського зоопарку. В результаті вибуху загинув домашній баран, було пошкоджено будівлю сіносховища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення директора зоопарку Ігоря Білякова.

За його словами, безпосереднього влучання в зони утримання тварин не було. Однак вибухова хвиля досягла частини зоопарку, де перебувала тварина. Інші мешканці зоопарку та персонал не постраждали.

Пошкоджена будівля слугувала як сховище для гілок і тирси. На момент удару вона була порожньою, що дозволило уникнути масштабнішої пожежі.

За словами адміністрації, після вибуху було проведено перевірку всіх тварин. Деякі, зокрема зебри, проявляли ознаки стресу, однак швидко оговталися.

Ігор Біляков напередодні опублікував на своїй сторінці у Facebook фото овечок, які живуть в зоопарку Одеси.



Овечки з котом у зоопарку Одеси (фото:facebook.com/zmeybelyakov)

Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Дрони влучили у цивільні об'єкти, зокрема пологовий будинок, житлові будівлі, станцію швидкої допомоги та територію зоопарку. Стались масштабні пожежі. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

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