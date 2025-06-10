Безпілотник ударив по Одеському зоопарку: загинула тварина

За його словами, безпосереднього влучання в зони утримання тварин не було. Однак вибухова хвиля досягла частини зоопарку, де перебувала тварина. Інші мешканці зоопарку та персонал не постраждали.

Пошкоджена будівля слугувала як сховище для гілок і тирси. На момент удару вона була порожньою, що дозволило уникнути масштабнішої пожежі.

За словами адміністрації, після вибуху було проведено перевірку всіх тварин. Деякі, зокрема зебри, проявляли ознаки стресу, однак швидко оговталися.

Ігор Біляков напередодні опублікував на своїй сторінці у Facebook фото овечок, які живуть в зоопарку Одеси.





Овечки з котом у зоопарку Одеси (фото:facebook.com/zmeybelyakov)