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Беспилотник ударил по Одесскому зоопарку: погибло животное

Фото: Овечки в зоопарке Одессы (facebook.com/odesazoo)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 10 июня в результате российской дроновой атаки пострадала техническая территория Одесского зоопарка. В результате взрыва погиб домашний баран, было повреждено здание сенохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора зоопарка Игоря Белякова.

По его словам, непосредственного попадания в зоны содержания животных не было. Однако взрывная волна достигла части зоопарка, где находилось животное. Другие жители зоопарка и персонал не пострадали.

Поврежденное здание служило как хранилище для веток и опилок. На момент удара оно было пустым, что позволило избежать более масштабного пожара.

По словам администрации, после взрыва была проведена проверка всех животных. Некоторые, в частности зебры, проявляли признаки стресса, однако быстро оправились.

Игорь Беляков накануне опубликовал на своей странице в Facebook фото овечек, которые живут в зоопарке Одессы.



Овечки с котом в зоопарке Одессы (фото:facebook.com/zmeybelyakov)

Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Одессу дронами. В результате обстрела погибли два человека, еще девять пострадали. Дроны попали в гражданские объекты, в частности роддом, жилые здания, станцию скорой помощи и территорию зоопарка. Произошли масштабные пожары. Прокуратура открыла производство по факту военного преступления.

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ОдессаЖивотныеАтака дронов