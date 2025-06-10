Росія вдарила по Одесі безпілотниками: усі подробиці
Російські загарбники в ніч на 10 червня атакували Одесу безпілотниками.
РБК-Україна зібрало все що відомо про нічну атаку дронів на Одесу.
Коли почалась атака
Сьогодні о 00:38 в Одесі оголосили повітряну тривогу. Майже відразу в місті пролунали вибухи - спрацювали сили протиповітряної оборони. За повідомленнями місцевої влади, місто перебувало під атакою дронів.
Протягом години в Одесі оголосили про відбій тривоги.
Наслідки атаки
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками в Одесі зазнала пошкоджень адміністративна частина пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)
Водночас зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо повідомляється про одну загиблу людину та трьох госпіталізованих. Кількість постраждалих уточнюється.
Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, щонайменше четверо людей дістали поранення.
Окрім цього, серйозних ушкоджень зазнали житлові будинки в центральній частині міста.
Також через атаку дронів в Одесі повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, на місці спалахнула пожежа. Пошкоджено карети швидкої допомоги, однак персонал не постраждав.
Усі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.
Атака РФ на Україну 10 червня
У ніч на 10 червня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські дрони атакували Київ та низку інших міст.
У столиці пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони. Також з’явилася інформація про наближення ракети.
При підготовці матеріалу використовувались дані: Telegram-канали голови Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Геннадія Труханова, Повітряних сил ЗСУ.
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