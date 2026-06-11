Безпека ЗАЕС залежить від генераторів, на станції вже 19-й блекаут

Як повідомляється, вчора близько 21:00 під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги відключилася високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

У зв'язку з цим станція перейшла на роботу від дизель-генераторів.

Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Поточне повне знеструмлення ЗАЕС - вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення.

У МАГАТЕ зазначили, що експлуатація з лише однією лінією електропередачі, що залишилася, робить станцію надзвичайно вразливою до пов’язаних з війною перебоїв у мережі.

Наразі ЗАЕС покладається на аварійні дизельні генератори для забезпечення охолодження своїх шести зупинених реакторів та підтримки інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Остання втрата зовнішнього електропостачання ще раз підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він вкотре наголосив на нагальній потребі у стриманості з боку військових для запобігання ядерній аварії.