Безпека понад усе: що заборонено на Великдень у Кіровоградській області

Великдень в умовах війни: офіційне розпорядження

Райкович розповів, що підписав розпорядження стосовно проведення великодніх заходів на території області.

Він нагадав, що одне з найповажніших релігійних свят у мирний час відзначали велелюдно - у соборах і в храмах.

Однак четвертий рік повномасштабної війни, нещодавні трагедії у Кривому Розі та Сумах, постійні ворожі обстріли усіх мирних українських міст і сіл змушують владу і громадян:

посилити безпекові заходи;

бути пильними;

бути відповідальними.

Як проходитиме Великдень у Кіровоградській області

Посадовець розповів, що "великодня" комендантська година діятиме з 19 на 20 квітня:

з опівночі (24:00);

до 4 години ранку.

Він також звернув увагу керівників районів, громад, міських голів і правоохоронних органів стосовно посилення комунікацій з місцевим населенням, духовенством, вірянами - не ігнорувати сигнали тривоги та дбати про безпеку.

Уточнюється, що профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет:

безпеки;

наявності інформації, як діяти, коли звучить сигнал "Повітряна тривога";

присутності чергових (в укриттях).

"Головне - життя та здоров'я людей", - підсумував Райкович.

Публікація Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)