Безпека понад усе: що заборонено на Великдень у Кіровоградській області

Проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника державної адміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича у Facebook.
Райкович розповів, що підписав розпорядження стосовно проведення великодніх заходів на території області.
Він нагадав, що одне з найповажніших релігійних свят у мирний час відзначали велелюдно - у соборах і в храмах.
Однак четвертий рік повномасштабної війни, нещодавні трагедії у Кривому Розі та Сумах, постійні ворожі обстріли усіх мирних українських міст і сіл змушують владу і громадян:
Посадовець розповів, що "великодня" комендантська година діятиме з 19 на 20 квітня:
Він також звернув увагу керівників районів, громад, міських голів і правоохоронних органів стосовно посилення комунікацій з місцевим населенням, духовенством, вірянами - не ігнорувати сигнали тривоги та дбати про безпеку.
Уточнюється, що профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет:
"Головне - життя та здоров'я людей", - підсумував Райкович.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками.
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