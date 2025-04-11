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Глибокий сенс чи красива традиція? Чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками

П'ятниця 11 квітня 2025 07:30
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Глибокий сенс чи красива традиція? Чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками Кошики з продуктами на Великдень українці освячують навіть за кордоном (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На Великдень українці звикли ходити до храму й освячувати певні продукти, зібрані у святковий кошик. Проте звідки взялась така традиція та чи є кошик певним символом Світлого Христового Воскресіння?

Докладніше про те, чому українці приходять у храм на Великдень з кошиком і що він може символізувати у народній традиції, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому українці приходять у храм на Великдень з кошиком

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що про якийсь "символізм" щодо великодніх кошиків йому невідомо.

На думку експерта, нічого подібного з погляду Церкви немає. Крім того, "жодних правил щодо великодніх кошиків у Церкви не існує".

"Це - наша традиція. Їх же (продукти для освячення, - Ред.) у чомусь треба носити. Більше того, кошик має відкриту форму. Це - зручно", - зауважив священник.

Він додав, що це - просто "наша, українська традиція".

Протоієрей розповів також, що зараз українці, які перебувають за кордоном, буквально "добувають" кошики напередодні свята.

"І у чатах, в яких там люди готуються зустрічати Великдень, вони якраз один одного запитують. І одне одному допомагають знайти кошики", - пояснив він.

За словами Коваленка, для українців прийти у храм з великоднім кошиком - це "красиво і традиційно".

"Але це не має жодного символічного якогось там значення", - підсумував він.

Що може символізувати великодній кошик у народній традиції

У прес-службі Православної Церкви України раніше розповіли, що приносити до храму на освячення у світлий день Христового Воскресіння великодні кошики зі святковою поживою - це добра, радісна й благословенна традиція.

Вважається, що споживання освячених на Великдень продуктів:

  • зміцнює людину тілесно;
  • нагадує про причастя (долучення) до істинної Пасхи Христової;
  • єднає усіх вірних любов'ю в Ісусі Христі.

"Пам'ятайте, що великодні кошики з паскою - це символ любові до ближніх. І ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми", - наголосили у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти можна покласти у великодній кошик.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна, прес-служба Православної Церкви України.

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