Безопасность превыше всего: что запрещено на Пасху в Кировоградской области

Пасха в условиях войны: официальное распоряжение

Райкович рассказал, что подписал распоряжение о проведении пасхальных мероприятий на территории области.

Он напомнил, что один из самых уважаемых религиозных праздников в мирное время отмечали многолюдно - в соборах и в храмах.

Однако четвертый год полномасштабной войны, недавние трагедии в Кривом Роге и Сумах, постоянные вражеские обстрелы всех мирных украинских городов и сел заставляют власть и граждан:

усилить меры безопасности;

быть бдительными;

быть ответственными.

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Чиновник рассказал, что "пасхальный" комендантский час будет действовать с 19 на 20 апреля:

с полуночи (24:00);

до 4 часов утра.

Он также обратил внимание руководителей районов, общин, городских глав и правоохранительных органов насчет усиления коммуникаций с местным населением, духовенством, верующими - не игнорировать сигналы тревоги и заботиться о безопасности.

Уточняется, что профильные службы проверят убежища, защитные и культовые сооружения на предмет:

безопасности;

наличия информации, как действовать, когда звучит сигнал "Воздушная тревога";

присутствия дежурных (в укрытиях).

"Главное - жизнь и здоровье людей", - подытожил Райкович.

Публикация Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)