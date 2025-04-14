Безопасность превыше всего: что запрещено на Пасху в Кировоградской области

Проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет проходить в этом году согласно новому распоряжению руководителя государственной администрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича в Facebook.
Райкович рассказал, что подписал распоряжение о проведении пасхальных мероприятий на территории области.
Он напомнил, что один из самых уважаемых религиозных праздников в мирное время отмечали многолюдно - в соборах и в храмах.
Однако четвертый год полномасштабной войны, недавние трагедии в Кривом Роге и Сумах, постоянные вражеские обстрелы всех мирных украинских городов и сел заставляют власть и граждан:
Чиновник рассказал, что "пасхальный" комендантский час будет действовать с 19 на 20 апреля:
Он также обратил внимание руководителей районов, общин, городских глав и правоохранительных органов насчет усиления коммуникаций с местным населением, духовенством, верующими - не игнорировать сигналы тревоги и заботиться о безопасности.
Уточняется, что профильные службы проверят убежища, защитные и культовые сооружения на предмет:
"Главное - жизнь и здоровье людей", - подытожил Райкович.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху украинцы ходят в храм с корзинками.
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