UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Безпечного тилу не існує": Сили оборони паралізували логістику росіян навколо Донецька

11:45 16.04.2026 Чт
2 хв
Техніка окупантів "під прицілом" у Зугресі, Горлівці та Донецькій кільцевій
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові контролюють тил російських окупантів (Getty Images)

Сили оборони встановили контроль над ворожою логістикою навколо Донецька. Всі військові цілі росіян там тепер будуть знищуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Читайте також: Україна впроваджує нову модель ведення війни, - Міноборони

Українські пілоти ударних дронів полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Безпілотники Сил оборони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

"Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева - активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору", - сказано в заяві.

Зазначається, що окупанти ще не так давно відчували себе там у повній безпеці, але відтепер всі військові цілі, які будуть рухатись по дорогах навколо Донецька, будуть знищуватись.

"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись - неможливо", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Зазначимо, український уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволяє значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати новітні розробки для потреб Сил оборони.

Крім того, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.

РБК-Україна також писало, що українські захисники зуміли взяти під контроль позицію окупантів за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів без участі піхоти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонецькЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони