"Безопасного тыла не существует": Силы обороны парализовали логистику россиян вокруг Донецка

Украинские пилоты ударных дронов охотятся на российскую логистику в дальней операционной зоне. Беспилотники Сил обороны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка.

"Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая - активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства", - сказано в заявлении.

Отмечается, что оккупанты еще не так давно чувствовали себя там в полной безопасности, но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться.

"Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься - невозможно", - отметили украинские защитники.

Напомним, сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Отметим, украинское правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет значительно быстрее закупать, тестировать и внедрять новейшие разработки для нужд Сил обороны.