"Безопасного тыла не существует": Силы обороны парализовали логистику россиян вокруг Донецка

11:45 16.04.2026 Чт
Техника оккупантов "под прицелом" в Зугрэсе, Горловке и Донецкой кольцевой
"Безопасного тыла не существует": Силы обороны парализовали логистику россиян вокруг Донецка Фото: украинские военные контролируют тыл российских оккупантов (Getty Images)

Силы обороны установили контроль над вражеской логистикой вокруг Донецка. Все военные цели россиян там теперь будут уничтожаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

Читайте также: Украина внедряет новую модель ведения войны, - Минобороны

Украинские пилоты ударных дронов охотятся на российскую логистику в дальней операционной зоне. Беспилотники Сил обороны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка.

"Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая - активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства", - сказано в заявлении.

Отмечается, что оккупанты еще не так давно чувствовали себя там в полной безопасности, но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться.

"Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься - невозможно", - отметили украинские защитники.

Напомним, сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Отметим, украинское правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет значительно быстрее закупать, тестировать и внедрять новейшие разработки для нужд Сил обороны.

Кроме того, в этом году Великобритания передаст Украине не менее 120 000 дронов. Этот пакет беспилотников станет крупнейшим, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны.

РБК-Украина также писало, что украинские защитники сумели взять под контроль позицию оккупантов с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов без участия пехоты.

РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы