Безпечна гавань вже під питанням: удари Ірану обвалили ринок нерухомості в ОАЕ

Багаторічний бум на ринку нерухомості в ОАЕ може зіткнутися з серйозним випробуванням після ракетних ударів Ірану, які підірвали репутацію держав Перської затоки як безпечного місця для інвестицій.

Видання зазначає, що від атак постраждали аеропорти, порти та житлові райони Дубаю та Абу-Дабі (зокрема через уламки від збитих дронів та ракет - ред.), що поставило під сумнів стабільність регіону.

За даними брокерської компанії Betterhomes, у 2025 році близько 65% угод на ринку житла в Дубаї припадало на продажі на етапі будівництва. Це означає, що значна частина попиту залежить від довіри іноземних інвесторів.

Після новин про удари акції найбільших забудовників різко впали. Зокрема, папери Aldar Properties та Emaar Properties - девелопера, який стоїть за забудовою центру Дубая та хмарочосом Burj Khalifa - подешевшали приблизно на 5%.

Крім того, різко зросла прибутковість облігацій забудовників, що фактично закрило ринок боргового фінансування для нових розміщень.

Інвесторів намагаються заспокоїти

Попри атаки Ірану частина девелоперів намагається заспокоїти інвесторів. Генеральний директор люксового забудовника Dar Global Зіяд Ель-Чаар заявив, що економічні основи країн Перської затоки залишаються сильними, а всі проєкти компанії реалізуються за планом.

Однак банкіри та учасники ринку зазначають, що наслідки вже відчутні. Деякі компанії відклали плани щодо залучення фінансування, а інвестори стали обережнішими через зростання ризиків у регіоні.

Reuters нагадує, що бум на ринку нерухомості ОАЕ значно посилився після пандемії COVID-19 - тоді країна привабила заможних іноземців завдяки відсутності податку на доходи, ліберальним візовим правилам та сприятливому бізнес-клімату. Після початку повномасштабної війни Росії в Україні до країни також активно почали переїжджати російські бізнесмени та інвестори.

За оцінками експертів, якщо геополітична напруга збережеться, міжнародні кредитори можуть скоротити фінансування нових проєктів, що стане серйозним викликом для сектору нерухомості.