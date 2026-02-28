ua en ru
"Зухвалий напад": ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь

Субота 28 лютого 2026 12:55
"Зухвалий напад": ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь Фото: ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ОАЕ успішно перехопили іранські балістичні ракети, що атакували територію країни. Внаслідок падіння уламків у житловому районі Абу-Дабі загинула одна людина, ще кілька об'єктів отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: "Ми на боці народу": Україна зробила першу заяву щодо операції Ізраїлю проти Ірану

В оборонному відомстві ОАЕ назвали дії Ірану "зухвалим нападом". За даними міністерства, засоби протиповітряної оборони спрацювали з високою ефективністю, перехопивши кілька цілей.

Проте уламки однієї з ракет впали на житловий сектор в Абу-Дабі. Місцева влада підтвердила, що це призвело до матеріальних збитків та загибелі іноземного громадянина (вихідця з Азії).

Реакція ОАЕ та заходи безпеки

Міністерство оборони наголосило, що цей обстріл є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. Емірати залишають за собою повне право на відповідь.

"Ми готові рішуче протидіяти будь-яким загрозам, що мають на меті підірвати безпеку та стабільність нації. Безпека громадян, резидентів та відвідувачів є нашим головним пріоритетом", - заявили у відомстві.

Влада також закликала громадськість отримувати інформацію лише з офіційних джерел і уникати поширення чуток.

Обстріл Ізраїля та США по Ірану

Нагадаємо, сьогодні ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу відкритого конфлікту. Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану, Тегеран здійснив масований ракетний запуск, цілями якого стали не лише ізраїльські міста, а й інші країни регіону.

До цього американський президент Дональд Трамп заявив, що операція Ізраїлю проти Ірану відбувається за участю Сполучених Штатів.За його словами, рішення про початок операції зумовлене необхідністю ліквідувати "неминучі загрози" зі сторони Ірану.

