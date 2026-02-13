ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Безос кидає виклик Маску? Європа запустила ракету з супутниками Amazon проти Starlink

П'ятниця 13 лютого 2026 05:52
UA EN RU
Безос кидає виклик Маску? Європа запустила ракету з супутниками Amazon проти Starlink Фото: бізнесмен Джефф Безос (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Європа успішно запустила свою найпотужнішу ракету Ariane 6 із супутниками Amazon, розпочавши пряму боротьбу проти Starlink Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Читайте також: Тільки початок: в Міноборони заявили про вдалу операцію з пошуку російських Starlink

Так, у четвер, 12 лютого, Європейське космічне агентство (ESA) успішно відправило в космос важку версію ракети Ariane 6 з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Цей запуск - перший із 18 запланованих на Ariane 6. На борту було 32 супутники Amazon Leo для проєкту Project Kuiper від Джеффа Безоса. Вони мають стати частиною глобальної мережі для інтернет-покриття та посилять конкуренцію зі Starlink від SpaceX.

Зазначимо, що ця версія ракети Ariane 64 з чотирма прискорювачами може виводити на низьку навколоземну орбіту понад 20 тонн корисного навантаження, що вдвічі більше, ніж попередня версія Ariane 62.

"Ariane 6 - це не просто залізо, це символ космічної незалежності Європи та її здатності конкурувати на комерційному ринку", - зазначають експерти галузі.

Для Європейського космічного агентства (ESA) цей успіх є стратегічним тріумфом після серії технічних викликів у минулому. Тепер попереду ще 17 запланованих місій, мета яких - розгорнути сузір'я з 3200 супутників та кинути виклик домінуванню SpaceX у сфері глобального космічного інтернету.

Starlink на фронті

Коли стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах, то МОУ оперативно зв'язалося зі SpaceX - для розв'язання такої проблеми.

Після цього в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist. Йдеться про список перевірених терміналів Starlink, які стабільно працюють у українських користувачів, але залишаються недоступними для ворога.

При цьому російські окупанти по всій лінії фронту в Україні намагаються відновити роботу заблокованих терміналів Starlink. Щоб обійти блокування, вони пропонують українцям за гроші зареєструвати російські пристрої у ЦНАПах, використовуючи довіру громадян.

Про те, як уникнути їх блокування Starlink і потрапити у "білий список" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Amazon Ілон Маск Starlink
Новини
Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею
Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ