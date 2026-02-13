Безос кидає виклик Маску? Європа запустила ракету з супутниками Amazon проти Starlink

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Так, у четвер, 12 лютого, Європейське космічне агентство (ESA) успішно відправило в космос важку версію ракети Ariane 6 з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Цей запуск - перший із 18 запланованих на Ariane 6. На борту було 32 супутники Amazon Leo для проєкту Project Kuiper від Джеффа Безоса. Вони мають стати частиною глобальної мережі для інтернет-покриття та посилять конкуренцію зі Starlink від SpaceX.

Зазначимо, що ця версія ракети Ariane 64 з чотирма прискорювачами може виводити на низьку навколоземну орбіту понад 20 тонн корисного навантаження, що вдвічі більше, ніж попередня версія Ariane 62.

"Ariane 6 - це не просто залізо, це символ космічної незалежності Європи та її здатності конкурувати на комерційному ринку", - зазначають експерти галузі.

Для Європейського космічного агентства (ESA) цей успіх є стратегічним тріумфом після серії технічних викликів у минулому. Тепер попереду ще 17 запланованих місій, мета яких - розгорнути сузір'я з 3200 супутників та кинути виклик домінуванню SpaceX у сфері глобального космічного інтернету.