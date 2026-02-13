Безос кидає виклик Маску? Європа запустила ракету з супутниками Amazon проти Starlink
Європа успішно запустила свою найпотужнішу ракету Ariane 6 із супутниками Amazon, розпочавши пряму боротьбу проти Starlink Ілона Маска.
Так, у четвер, 12 лютого, Європейське космічне агентство (ESA) успішно відправило в космос важку версію ракети Ariane 6 з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Цей запуск - перший із 18 запланованих на Ariane 6. На борту було 32 супутники Amazon Leo для проєкту Project Kuiper від Джеффа Безоса. Вони мають стати частиною глобальної мережі для інтернет-покриття та посилять конкуренцію зі Starlink від SpaceX.
Зазначимо, що ця версія ракети Ariane 64 з чотирма прискорювачами може виводити на низьку навколоземну орбіту понад 20 тонн корисного навантаження, що вдвічі більше, ніж попередня версія Ariane 62.
"Ariane 6 - це не просто залізо, це символ космічної незалежності Європи та її здатності конкурувати на комерційному ринку", - зазначають експерти галузі.
Для Європейського космічного агентства (ESA) цей успіх є стратегічним тріумфом після серії технічних викликів у минулому. Тепер попереду ще 17 запланованих місій, мета яких - розгорнути сузір'я з 3200 супутників та кинути виклик домінуванню SpaceX у сфері глобального космічного інтернету.
Starlink на фронті
Коли стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах, то МОУ оперативно зв'язалося зі SpaceX - для розв'язання такої проблеми.
Після цього в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist. Йдеться про список перевірених терміналів Starlink, які стабільно працюють у українських користувачів, але залишаються недоступними для ворога.
При цьому російські окупанти по всій лінії фронту в Україні намагаються відновити роботу заблокованих терміналів Starlink. Щоб обійти блокування, вони пропонують українцям за гроші зареєструвати російські пристрої у ЦНАПах, використовуючи довіру громадян.
