Тільки початок: в Міноборони заявили про вдалу операцію з пошуку російських Starlink

Україна завдяки вдалій спецоперації змогла зібрати дані про ще майже 2,5 тисячі терміналів Starlink, які використовувалися росіянами. Вони вже заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони в Threads .

За заявою Міноборони, 256-та кіберштурмова дивізія, спільнота InformNapalm та Сергій Стерненко провели спецоперацію, внаслідок якої росіянам вдалося навіяти думку про те, що вони нібито знайшли шлях для обходу блокування Starlink.

"Вдалося зібрати дані про 2420 ворожих терміналів та їх точні місця знаходження. Крім того, росіяни, які скористалися ботом, ще й накидали донатів на 5870 доларів, які Сергій спрямує на закупівлю додаткових дронів. Термінали Starlink заблоковані, а координати передані для опрацювання", - сказано у повідомленні Міноборони.

Тим часом міністр оборони України Михайло Федоров після засідання "Рамштайну" на пресконференції повідомив, що Росія залишилася без супутникового зв'язку Starlink, але це - тільки початок.

"Ми залишили Росію без зв’язку цими днями, і я думаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу... і я хотів би сказати, що це лише початок", - запевнив він.