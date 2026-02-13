ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Безос бросает вызов Маску? Европа запустила ракету со спутниками Amazon против Starlink

Пятница 13 февраля 2026 05:52
UA EN RU
Безос бросает вызов Маску? Европа запустила ракету со спутниками Amazon против Starlink Фото: бизнесмен Джефф Безос (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Европа успешно запустила свою самую мощную ракету Ariane 6 со спутниками Amazon, начав прямую борьбу против Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Читайте также: Только начало: в Минобороны заявили об удачной операции по поиску российских Starlink

Так, в четверг, 12 февраля, Европейское космическое агентство (ESA) успешно отправило в космос тяжелую версию ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Этот запуск - первый из 18 запланированных на Ariane 6. На борту было 32 спутника Amazon Leo для проекта Project Kuiper от Джеффа Безоса. Они должны стать частью глобальной сети для интернет-покрытия и усилят конкуренцию со Starlink от SpaceX.

Отметим, что эта версия ракеты Ariane 64 с четырьмя ускорителями может выводить на низкую околоземную орбиту более 20 тонн полезной нагрузки, что вдвое больше, чем предыдущая версия Ariane 62.

"Ariane 6 - это не просто железо, это символ космической независимости Европы и ее способности конкурировать на коммерческом рынке", - отмечают эксперты отрасли.

Для Европейского космического агентства (ESA) этот успех является стратегическим триумфом после серии технических вызовов в прошлом. Теперь впереди еще 17 запланированных миссий, цель которых - развернуть созвездие из 3200 спутников и бросить вызов доминированию SpaceX в сфере глобального космического интернета.

Starlink на фронте

Когда стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах, то МОУ оперативно связалось со SpaceX - для решения такой проблемы.

После этого в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Речь идет о списке проверенных терминалов Starlink, которые стабильно работают у украинских пользователей, но остаются недоступными для врага.

При этом российские оккупанты по всей линии фронта в Украине пытаются восстановить работу заблокированных терминалов Starlink. Чтобы обойти блокировку, они предлагают украинцам за деньги зарегистрировать российские устройства в ЦНАПах, используя доверие граждан.

О том, как избежать их блокировки Starlink и попасть в "белый список" - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Amazon Илон Маск Starlink
Новости
Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot: Германия предложила нестандартную идею
Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot: Германия предложила нестандартную идею
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ