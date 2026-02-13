Безос бросает вызов Маску? Европа запустила ракету со спутниками Amazon против Starlink
Европа успешно запустила свою самую мощную ракету Ariane 6 со спутниками Amazon, начав прямую борьбу против Starlink Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Так, в четверг, 12 февраля, Европейское космическое агентство (ESA) успешно отправило в космос тяжелую версию ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Этот запуск - первый из 18 запланированных на Ariane 6. На борту было 32 спутника Amazon Leo для проекта Project Kuiper от Джеффа Безоса. Они должны стать частью глобальной сети для интернет-покрытия и усилят конкуренцию со Starlink от SpaceX.
Отметим, что эта версия ракеты Ariane 64 с четырьмя ускорителями может выводить на низкую околоземную орбиту более 20 тонн полезной нагрузки, что вдвое больше, чем предыдущая версия Ariane 62.
"Ariane 6 - это не просто железо, это символ космической независимости Европы и ее способности конкурировать на коммерческом рынке", - отмечают эксперты отрасли.
Для Европейского космического агентства (ESA) этот успех является стратегическим триумфом после серии технических вызовов в прошлом. Теперь впереди еще 17 запланированных миссий, цель которых - развернуть созвездие из 3200 спутников и бросить вызов доминированию SpaceX в сфере глобального космического интернета.
Starlink на фронте
Когда стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах, то МОУ оперативно связалось со SpaceX - для решения такой проблемы.
После этого в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Речь идет о списке проверенных терминалов Starlink, которые стабильно работают у украинских пользователей, но остаются недоступными для врага.
При этом российские оккупанты по всей линии фронта в Украине пытаются восстановить работу заблокированных терминалов Starlink. Чтобы обойти блокировку, они предлагают украинцам за деньги зарегистрировать российские устройства в ЦНАПах, используя доверие граждан.
