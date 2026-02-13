Безос бросает вызов Маску? Европа запустила ракету со спутниками Amazon против Starlink

Европа успешно запустила свою самую мощную ракету Ariane 6 со спутниками Amazon, начав прямую борьбу против Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Так, в четверг, 12 февраля, Европейское космическое агентство (ESA) успешно отправило в космос тяжелую версию ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Этот запуск - первый из 18 запланированных на Ariane 6. На борту было 32 спутника Amazon Leo для проекта Project Kuiper от Джеффа Безоса. Они должны стать частью глобальной сети для интернет-покрытия и усилят конкуренцию со Starlink от SpaceX.

Отметим, что эта версия ракеты Ariane 64 с четырьмя ускорителями может выводить на низкую околоземную орбиту более 20 тонн полезной нагрузки, что вдвое больше, чем предыдущая версия Ariane 62.

"Ariane 6 - это не просто железо, это символ космической независимости Европы и ее способности конкурировать на коммерческом рынке", - отмечают эксперты отрасли.

Для Европейского космического агентства (ESA) этот успех является стратегическим триумфом после серии технических вызовов в прошлом. Теперь впереди еще 17 запланированных миссий, цель которых - развернуть созвездие из 3200 спутников и бросить вызов доминированию SpaceX в сфере глобального космического интернета.