Безналоговая стоимость посылок из-за рубежа снижена до 100 евро

Необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы в Украину снижена со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Налоговый кодекс.

Согласно закону, 10%-ная пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку в 110 евро придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре прошлого года. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которую подписала министр финансов Оксана Маркарова, отмечается что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях".

В Минфине обсуждают и дальнейшее снижение безналоговой стоимости посылок из-за границы.

В то же время генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина сказал, что для борьбы с контрабандой есть более эффективные методы, чем снижение стоимости беспошлинных посылок со 150 до 100 евро.