Норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро вступит в силу с 1 июля

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В окончательном варианте закона отменили норму о "трех посылок"

Изменения в Налоговый кодекс, принятые Верховной радой, предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

Как отметили в Минфине, при этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

В пояснительной записке к проекту бюджета, котороую подписала министр финансов Оксана Маркарова, отмечается, что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".