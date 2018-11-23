ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро вступит в силу с 1 июля

Новости » Финансы    23.11.2018 - 10:35
Норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро вступит в силу с 1 июля
Иллюстративное фото (kadena.af.mil)

В окончательном варианте закона отменили норму о "трех посылок"

Изменения в Налоговый кодекс, принятые Верховной радой, предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

Как отметили в Минфине, при этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

В пояснительной записке к проекту бюджета, котороую подписала министр финансов Оксана Маркарова, отмечается, что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".

Бюджетная ночь: какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год Бюджет-2019: нардепы приступили к рассмотрению изменений в Налоговый кодекс
Новости Украины Министерство финансов УкраиныбюджетНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь