Безподаткова вартість посилок з-за кордону знижена до 100 євро

Неоподатковувана вартість посилок з-за кордону в Україну знижена з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.

Згідно з законом, 10%-не мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

У пояснювальній записці до проекту бюджету, яку підписала міністр фінансів Оксана Маркарова, відзначається що бюджет додатково отримає 300 млн грн від "зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями у міжнародних поштових та експрес-відправленнях".

У Мінфіні обговорюють і подальше зниження безподаткової вартості посилок з-за кордону.

У той же час генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що для боротьби з контрабандою є більш ефективні методи, ніж зниження вартості безмитних посилок зі 150 до 100 євро.